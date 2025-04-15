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خارج الحدود

51 ألف شهيد، إحصاء جديد لعدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 51000 شهيد  و116343 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة: "وصل مستشفيات قطاع غزة 17 شهيدا و69 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت الوزارة لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء  والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,630 شهيد، و4,302 إصابة).

وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

 

واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع..

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