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خارج الحدود

عائلات الأسرى الإسرائيليين: خطة الحكومة خدعة سيدفع ثمنها الرهائن

عائلات الأسرى الإسرائيليين،
عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيتو

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن عائلات الأسرى الإسرائيليين قولهم: إن تحذير قيادات عسكرية من أن عملية غزة خطر على الرهائن يعزز خوفنا.
 

عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم حكومة نتنياهو 

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: إن استمرار العملية بغزة وخطة الحكومة خدعة سيدفع ثمنها "الرهائن".

أبو عبيدة: الاحتلال يحاول التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية لمواصلة الحرب

وفي وقت سابق، قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس: إن تقديرات الحركة أن جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية لمواصلة حرب الإبادة.

وأضاف أبو عبيدة: "فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان وجودهم".

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الاسري الإسرائيليين نتنياهو عائلات الأسرى غزة

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