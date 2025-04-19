السبت 19 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تجهيزات خاصة في ساقية الصاوي لحفلات شهر مايو

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي

انتهت إدارة ساقية عبد المنعم الصاوي، من تجهيز جدول حفلات صيف مايو ٢٠٢٥، والذي من المقرر أن يشارك فيه كوكبة من نجوم الفن والفرق الكبيرة.

وقال احد المنظمين بساقية الصاوي، لـ"فيتو" إن حفلات صيف 2025، ستكون مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور، وسيشارك عدد من الفرق علي رأسهم كايروكي وشارموفرز وبلاك تيما ومسار إجباري.

وكانت وضعت ساقية الصاوي، بعض الشروط لحضور الحفلات والتى جاءت على النحو التالي:

قواعد دخول الحفلات فى الساقية:

1- دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرةكاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل، وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

2- منع  دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

3- الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

4- غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

5- غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر.

 

ساقية الصاوي، تعتبر أول المراكز الثقافية الخاصة في مصر وأوسعها انتشارا اليوم وتعد نموذجًا للكيانات الثقافية في عصر ما بعد الثقافة الحكومية. يقع المركز في جزيرة الزمالك.

أنشأ الساقية محمد الصاوي  نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي في عام 2003 2003 واستقى الاسم من خماسية الساقية التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة. 

 

وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء أخرين. 

بدأ المركز بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارا بين الناس، وكان بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى وقتها، فكان من أبرز نجوم هذه الحفلات فرق موسيقى الجار والموسيقى الغجرية والراب وأخري تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.

تم بعد ذلك إدخال العديد من الأنشطة الأخرى على المركز، فبدأ عمل المعارض التشكيلية وعرض الأعمال النحتية. ثم بدأ تقديم الأمسيات الشعرية من خلال الحفلات الغنائية ثم تقديمها منفردة في أمسيات خاصة. قامت الساقية مؤخرا بتنظيم مهرجان مستوحى من فكرة سوق عكاظ للشعر تحت اسم «عكاظ الشعر» وشارك فيه شعراء من مختلف محافظات مصر واستمر لثلاثة أيام.

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ساقية عبد المنعم الصاوي مسار إجباري كايروكي عبد المنعم الصاوي صيف 2025 ساقية الصاوي

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