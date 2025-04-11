الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

ليفربول يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد فان دايك

فان دايك
فان دايك

أكدت تقارير صحفية اقتراب فيرجيل فاندايك لاعب ليفربول، من تجديد تعاقده رفقة النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك قبل أسابيع من نهاية عقده.

وذكر "فابريزيو رومانو" الصحفي المختص في سوق الانتقالات، أن فيرجيل فان دايك سيجدد تعاقده مع ليفربول، وذلك بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وتوصل ليفربول وفان دايك إلى اتفاق على صيغة العقد الذي تم اعتماده، والذي يتضمن استمرار المدافع الهولندي حتى 2027 داخل أنفيلد، ومن المقرر أن يوقع اللاعب صاحب الـ33 عامًا قبل نهاية الموسم.

ويسعى ليفربول للحفاظ على نجوم الفريق، حيث تمكن النادي الإنجليزي من تجديد عقد  محمد صلاح حتى 2027، وهي المدة المنتظر إقرارها في عقد فان دايك الجديد.

وظهر فان دايك رفقة الريدز خلال 43 مباراة في الموسم الجاري، بمختلف المسابقات بواقع 3897 دقيقة ونجح في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، وتلقى 5 بطاقات صفراء.

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