يوسف عمر: ثلاثة أعمال رمضانية كانت تحديًا وأحلم بتجسيد أحمد رمزي على الشاشة

لفت الأنظار سريعًا بموهبته وحضوره المختلف، تنوّع في الأدوار من الكوميدي إلى الشعبي والدرامي، ليُثبت أنه ممثل صاعد بقوة يستحق المتابعة. الفنان الشاب يوسف عمر، نجل الفنانة لبنى ونس، استطاع أن يضع اسمه ضمن أبرز المشاركين في الموسم الرمضاني 2025 بثلاثة أعمال دفعة واحدة، أثارت ردود أفعال نقدية وجماهيرية إيجابية، منها المصري والسعودي والعربي.

"فيتو" التقت يوسف عمر في حوار خاص، تحدث فيه عن كواليس أعماله الرمضانية، ورؤيته المستقبلية للتمثيل، وحلمه الكبير بتجسيد السيرة الذاتية للنجم الراحل أحمد رمزي، وكواليس أولى تجاربه العالمية في السينما البريطانية.

كيف استقبلت ردود أفعال الجمهور على أعمالك الرمضانية؟

بصراحة، ردود الأفعال كانت مفاجئة وسعيدة للغاية، فحتى بعد مرور أسابيع على انتهاء رمضان، ما زلت أتلقى الكثير من الثناء والتعليقات الإيجابية من الجمهور، خاصة على دوري في مسلسل "شارع الأعشى" ومسلسل "كامل العدد" بجزئه الثالث، والذي حقق نجاحًا دفع فريق العمل إلى التفكير في جزء رابع قريبًا.

كما أن مشاركتي في مسلسل "شباب امرأة" مع النجمة غادة عبد الرازق كانت تجربة فنية ثرية جدًا بالنسبة لي، وشرف كبير أن أجسد شخصية سبق وقدمها النجم الراحل شكري سرحان، وهو حلم فني تحقق بالنسبة لي.

ما موقع "شباب امرأة" بين أعمالك الأخيرة؟

أرى أن "شباب امرأة" لاقى قبولًا واسعًا عند الجمهور العربي، رغم زحام الموسم الرمضاني الذي تجاوز الخمسين مسلسلًا، وهذا يعود لقوة القصة وأداء فريق العمل كله، خصوصًا الفنانة غادة عبد الرازق، التي قدمت أداءً استثنائيًا.

لكن أعتقد أن العمل لو عُرض خارج موسم رمضان، كان سيحصد جماهيرية مضاعفة، لأن المنافسة الرمضانية كانت قوية جدًا، وهناك جمهور كبير يعود للمشاهدة بعد رمضان.

ما نوعية الأدوار التي تفضل تقديمها في المستقبل؟

أسعى دائمًا للتنوع، وأرفض تمامًا أن يتم تصنيفي في قالب محدد. أحب أن أتنقل بين الكوميدي، والرومانسي، والدرامي، وحتى الاستعراضي. لا أريد أن أحصر نفسي في نمط واحد، وأحارب بكل طاقتي لاختيار أدوار تقدم لي فرصة لتقديم وجوه مختلفة من شخصيتي الفنية.

صرحت بأنك تحلم بتقديم سيرة أحمد رمزي.. لماذا بالتحديد؟

لأني أعشق هذا الفنان. أحمد رمزي كان نجمًا يتمتع بكاريزما فريدة، وأسلوبه كان بسيطًا، صادقًا، ومحبوبًا من الجماهير. حياته الفنية والشخصية مليئة بالأحداث التي تستحق أن تُعرض على الشاشة، كما أن كثيرين أخبروني أنني أشبهه شكلًا وروحًا. لذا أتمنى أن أكون جزءًا من مشروع يُجسد سيرته الذاتية، بشرط أن يكون الإنتاج على قدر هذه القامة الفنية الكبيرة.

حدثنا عن كواليس فيلم SHASHOU.. أول تجاربك العالمية؟

الفيلم البريطاني الصيني SHASHOU هو أول تجربة لي في السينما العالمية، وأنا متحمس لها جدًا. العمل يدور حول عالم القوات الخاصة، ويجمع بين الحركة والدراما. الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج المخرج البريطاني بيزهان تونج، وهو اسم معروف في المهرجانات السينمائية الكبرى، وأنا فخور أن أكون ضمن هذا المشروع.

آمل أن أكون على قدر الثقة والمسؤولية، وأتطلع لأن يُشكل الفيلم نقلة حقيقية في مسيرتي الفنية.

هل هناك أعمال جديدة في الشرق الأوسط؟

نعم، هناك مشروعات فنية أقرأ نصوصها حاليًا، وسأُعلن قريبًا عن مشاركات في أعمال درامية جديدة بمصر والخليج. هدفي هو الاستمرار في تقديم أدوار متنوعة ومؤثرة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

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