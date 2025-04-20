عجائب شم النسيم.. أنبوبة معجون سالمون وأنبوبة كافيار سبريد، أغرب وأغلى أنواع الفسيخ والرنجة (صور)

في السنوات الأخيرة، شهدت تجارة وصناعة الفسيخ تطورًا ملحوظًا، حيث ظهرت أنواع متعددة من الفسيخ والرّنجة المعلبة التي تتداخل معها أطعمة وإضافات متنوعة تعزز نكهتها وطعمها وتزيد من تميزها.

وقد تم تقديم هذه الأنواع في عبوات تشبه أنابيب معجون الأسنان وجرار، لتلبية احتياجات السوق والمستهلك، وتتميز بسهولة الاستخدام والتخزين والنقل.

أسعار الفسيخ والرنجة المعلبة، فيتو



تتميز الأعياد والمناسبات في مختلف الدول، وخاصة في مصر، بأطعمة معينة أو أزياء خاصة أو تقاليد معينة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتلك المناسبات.

ويُعتبر الفسيخ والرنجة من الأكلات الشعبية التي ترتبط بشكل كبير بالأعياد، وبالأخص بعيد شم النسيم في مصر، الذي يُعتبر تقليدًا قديمًا يعود إلى أيام الفراعنة، ويتزامن دائمًا مع فصل الربيع، تحديدًا في اليوم الأول بعد عيد القيامة المجيد لدى المسيحيين الشرقيين.

أسعار الفسيخ والرنجة المعلبة، فيتو



يشمل الاحتفال بشم النسيم العديد من الأنشطة المعروفة مثل:

تناول الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر والبيض الملون والخروج إلى الحدائق والمتنزهات وقضاء اليوم في أحضان الطبيعة وتلوين البيض كرمز للتجدد والحياة.. حيث يعتبر الكثيرون هذا اليوم فرصة للفرح والتجمع العائلي، وهو مناسبة شعبية تجمع بين جميع فئات الشعب المصري، ويتميز بطابع خاص مرتبط بالفرحة والربيع.



أنواع الأسماك المستخدمة في التخزين لتحضير الفسيخ والرنجة

الفسيخ: هو سمك بوري يتم ملحه وتخميره، ويحتاج إلى نقع في الملح لفترة طويلة. له طعم قوي جدًا وقد لا يفضله الجميع.

الرنجة: هي سمك مدخن ومملح، ويعتبر تناولها أسهل قليلًا من الفسيخ، ويفضلها الكثيرون عنه.

أسعار الفسيخ والرنجة المعلبة، فيتو



وتجولت عدسة «فيتو» بين بعض المتاجر التي تقدم أشهر أنواع الفسيخ المعلب والمغلف بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال بأعياد شم النسيم.

الفسيخ والرنجة المعلبة، فيتو



أسعار الكافيار المدخن المعلب في عيد شم النسيم داخل المحال الكبيرة

البداية مع أسعار الكافيار المدخن في عيد شم النسيم، وهي كالآتي:

بلغ سعر الكافيار المدخن 190 جنيها

بطارخ رنجة بصوص العسل 250 جنيها

سعر بطارخ هارينج بصوص البرتقال نحو 225 جنيها

سعر أنشوجة فيليه نحو 180 جنيها

شرائح سلمون مدخنة نحو 2200 جنيه

سلمون اسبريد نحو 120 جنيها

فسيخ لحم في الزيت 1 ك نحو 1167.99 جنيه

بلغ سعر رنجة هولندي فيليه 1 ك نحو 664.99 جنيه



أسعار البطارخ وأنواع من الموالح المعلبة في عيد شم النسيم داخل المحال الكبيرة

بلغ سعر بطارخ رنجة بصوص العسل نحو 350 جنيها

سعر طارخ هارينج بصوص البرتقال، وزن ربع كيلو نحو 300 جنيه

سعر الأنشوجة يبدأ من 250 جنيها

كبدة التونة قطع نحو 120 جنيها

السلمون شرائح مدخن نحو 2600 جنيه

سلمون مطحون اسبريد نحو 170 جنيها

سعر برطمان الرنجة نحو 180 جنيها

فسيخ مخلي برطمان نحو 392.99 جنيه

معجون رنجة بالبطارخ سعره نحو 70 جنيها

فسيخ وسبريد بصوص البنجر نحو 250 جنيها

رنجة كافيار سبريد نحو 70 جنيها

أنبوبة كافيار سبريد نحو 150 جنيها

أنبوبة معجون سالمون سعرها نحو 130 جنيها

فسيخ سبريد بزيت نباتي نحو 250 جنيها

رنجة بصوص الفلفل والكافيار نحو 150 جنيها

أسعار الفسيخ والرنجة المعلبة، فيتو

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