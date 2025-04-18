تصل إلى 3500 جنيه.. أسعار الفسيخ والرنجة والبطارخ قبل شم النسيم 2025.. وهذه أشهر المحافظات في صناعته (صور)

أسعار الفسيخ في الأسواق خلال موسم شم النسيم 2025، يعد تناول الفسيخ والاسماك المملحة من أهم العادات المصرية القديمة للاحتفال بعيد شم النسيم، ومع ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق، ارتفع سعر الفسيخ والرنجة بنسب متفاوتة مقارنة بعيد شم النسيم الماضي

أحدث أسعار الفسيخ في الأسواق خلال الاستعدادات للاحتفال بعيد شم النسيم 2025

اسعار الفسيخ والرنجة

فما هي أحدث اسعار الفسيخ في الأسواق خلال الاستعدادات للاحتفال بعيد شم النسيم 2025، وما هي أشهر المحافظات والمناطق في صناعة الفسيخ والأسماك المملحة؟

جولة فيتو لرصد أسعار الفسيخ والأسماك المملحة في الأسواق

للإجابة عن هذين السؤالين؛ «فيتو» أجرت جولة ميدانية في أحد محلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة، لرصد أسعار الفسيخ والأسماك المملحة في الأسواق خلال موسم شم النسيم 2025.

اسعار الفسيخ والرنجة

اسعار الفسيخ والرنجة

طرح الأنواع المختلفة من الأسماك المملحة وعلى رأسها الفسيخ والرنجة

يقول عبد الله مصطفى، صاحب محل لبيع الاسماك المملحة والفسيخ والرنجة «فسخاني» إن المحال التجارية تستعد لموسم شم النسيم الذي يعد الموسم الرئيسي لتناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة في مصر، بطرح الأنواع المختلفة من الأسماك المملحة وعلى رأسها الفسيخ والرنجة.

الفسيخ يتم إعداده وصناعته من سمك البوري

وأضاف أن الفسيخ يتم إعداده وصناعته من سمك البوري، وأسماك البوري واحدة لا اختلاف فيها إلا في حجم السمكة، مشيرًا إلى أن حجم السمكة لا يؤثر في طعم الفسيخ، لكن الحجم يؤثر في صافي اللحم، فكلما كبر حجم سمكة الفسيخ «كانت ملحمة أكثر».

وأشار إلى أن الفسيخ يختلف فقط في درجات الملح، إذ يوجد فسيخ ملحه قليل «دلع»، وفسيخ متوسط الملح، وفسيخ خفيف الملح،بخلاف الفسيخ «الحادق»، وهناك تفضيلات من الزبائن في درجات الملح في طعم الفسيخ.

أشهر المحافظات والمناطق في إعداد وصناعة الفسيخ

وعن أشهر المحافظات والمناطق في إعداد وصناعة الفسيخ والاسماك المملحة في مصر، أوضح أن هناك محافظات ومناطق عدة تشتهر بصناعة الفسيخ والأسماك المملحة على رأسها كفر الشيخ، ودمياط، إضافة إلى مدينتي نبروه والمنصورة في محافظة الدقهلية.

أحدث أسعار الفسيخ في الأسواق خلال موسم شم النسيم 2025

وردًا على سؤال بشأن ما هي أحدث أسعار الفسيخ في الأسواق خلال موسم شم النسيم 2025، أشار إلى أن أسعار الفسيخ متفاوتة في الأسواق، إذ تبدأ أسعار الفسيخ من 480 جنيهًا، وهناك محلات يصل سعر كيلو الفسيخ فيها إلى 500 جنيه، وتصل أسعار الفسيخ الفاخر لـ 530 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفسيخ المخلي في الأسواق

وفيما يخص أسعار الفسيخ المخلي في الأسواق، قال إن اسعار الفسيخ المخلي في المحلات التجارية ترتفع قليلًا عن بيع فسيخ كامل دونتنظيف، مشيرًا إلى أسعار الفسيخ

المخلي ترتفع من 20 إلى 30 جنيهًا عن سعر الكامل.

سعر الفسيخ المخلي برطمان ٤٠٠ جرام ٤٠٠ جنيها

بينما سجلت الرنجة المخلية وزن ٤٠٠ جرام ٢٢٠ جنيها

سجلت الملوحة ٣٥٠ جنيها للكيلو

بينما السردين سجل حوالي ٢٠٠ جنيها للكيلو

كافيار امبول سجل حوالي ٢٢٥ جنيه

سجلت البطارخ البوري ٣٥٠٠ جنيها للكيلو.

سر ارتفاع أسعار الفسيخ المخلي

وأشار إلى أن أسعار الفسيخ المخلي ترتفع بسبب الإضافات التي منها الزيت والليمون، فضلًا عن تنظيف الفسيخ وتعبئته، إذ يكون الفسيخ المقلي معد وجاهز للتناول مباشرة.

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