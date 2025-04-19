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سقط فجأة بعد وفاة أخيه الأكبر، تشييع جثمان شقيقين في جنازة واحدة بالشرقية (فيديو وصور)

تشييع جثمان شقيقين
تشييع جثمان شقيقين في جنازة واحدة بالشرقية، فيتو

شهد مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، واقعة حزينة حيث توفي “علاء أحمد عبد الله زغلل”؛ حزنًا على وفاة شقيقه الأكبر صلاح، قبل تشييع جثمانه، ليشيع أهالي المركز جثمانيهما معًا، إلى مثواهما الأخير بمقابر الملاقية التابعة لقرية أولاد مهنا، وسط حالة من الحزن انتابت جموع المشيعين.

أحدهما مات حزنا على الآخر، أهالي الشرقية يشيعون جثماني شقيقين في جنازة واحدة

قلبه لم يتحمل، شقيق يلحق بشقيقه بعد وفاته بساعات

وكانت الأسرة قد فوجئت، بوفاة علاء أحمد عبد الله زغلل إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة بجوار نعش شقيقه بالمسجد عقب أداء صلاة الجمعة حيث سقط الشقيق الاصغرمغشيًا عليه متأثرًا بحزنه على فراق أخيه، ونقلته الأسرة إلى المستشفى ليكتشفوا وفاته متأثرًا بصدمته لارتباطهما معًا طوال حياتهما ببعض لتضطر العائلة إلى إيقاف الدفن والانتظار لحين تغسيل الشقيق الأصغر ودفنه بجانب شقيقه بعد أداء صلاة العصر.

قلبه لم يتحمل، شقيق يلحق بشقيقه بعد وفاته بساعات،فيتو
قلبه لم يتحمل، شقيق يلحق بشقيقه بعد وفاته بساعات، فيتو

جنازة مهيبة لشقيقين بقرية أولاد مهنا

وشيع أهاليالملاقية التابعة لقرية اولاد مهنا مركز بلبيس جثماني الشقيقين في مشهد مأساوي مليئ بالدموع والدعاء، عقب أداء صلاة الجنازة عليهما بمسجد القرية عقب أداء الصلاة عليهما، ليخرجا من المسجد في جنازة واحدة، إلى مثواهما الأخير بمقابر الأسرة، وسط دموع المشيعين وكلمات الوداع إياهما بكلمات مؤلمة فهي قصة ألم وعبرة لمن يعتبر.

 

قلبه لم يتحمل، شقيق يلحق بشقيقه بعد وفاته بساعات،فيتو1
قلبه لم يتحمل، شقيق يلحق بشقيقه بعد وفاته بساعات، فيتو

ونعى عدد من الأهالي المتوفين بكلمات من الحزن الشديد داعين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، مودعين إياهما بكلمات مؤلمة فهي قصة ألم وعبرة لمن يعتبر.

 

جمال شعبان يحذر أصحاب الحزن المكبوت: يسبب العمى والموت

أمراض الحزن، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن أمراض عديدة يتسبب فيها "الزعل"، منها ارتفاع ضغط الدم، وتسلخ بالشريان الأورطي، ويؤدي لجلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية.

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قلبه لم يتحمل، شقيق يلحق بشقيقه بعد وفاته بساعات، فيتو

جمال شعبان يحذر من أمراض الحزن

ومن أمراض الحزن، أكد الدكتور جمال شعبان أن الزعل يسبب انقباض في الشريان التاجي، ويؤدي لذبحة صدرية، مشيرًا إلى أن الحزن المكبوت يسبب العمى.

وقال الدكتور جمال شعبان عن أمراض الحزن الشائعة "الزعل بيرفع ضغط الدم، وممكن يعمل  تسلخ فيه الأورطي، أو جلطة، أو نزيف في المخ وسكتة دماغية".

وأوضح الدكتور جمال شعبان أن "الزعل بيعمل انقباض في الشريان التاجي، ويتسبب في ذبحة صدرية الزعل"، مؤكدًا أن من أمراض الحزن “ممكن يكسر القلب ويعمل متلازمة القلب المكسور”. Broken heart syndrome".

قلبه لم يتحمل، شقيق يلحق بشقيقه بعد وفاته بساعات،فيتو3
قلبه لم يتحمل، شقيق يلحق بشقيقه بعد وفاته بساعات، فيتو

الحزن المكبوت يؤدي إلى العمى 

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي جمال شعبان "الزعل يسبب القولون العصبي وممكن يسبب أورام القولون، الزعل  بيقلل المناعة ويخلي الشخص عرضة للعدوى بالميكروبات".

واختتم الدكتور جمال شعبان حديثه عن أمراض الحزن بدعاء قال فيه: "يا رب احفظنا من الزعل ومن مضاعفات الزعل يا رب إنا نعوذ بك من الهم والحزن #ما_تزعلوش".

قلبه لم يتحمل، شقيق يلحق بشقيقه بعد وفاته بساعات،فيتو4
قلبه لم يتحمل، شقيق يلحق بشقيقه بعد وفاته بساعات، فيتو

الحزن يسبب كثرة أمراض القلب

الجدير بالذكر أن كثيرًا من أمراض القلب تكون ناتجة عن الحزن، وفقًا لما أثبتته الأبحاث، مشيرة إلى أن أكثر أمراض القلب شيوعًا والناتجة عن الحزن هي متلازمة القلب المنكسر، وتُعرف بمتلازمة اعتلال عضلة القلب، وهي حالة مرضية مؤقتة تحدث بسبب الحزن،  وتؤثر على عضلة القلب وتضعف البطين الأيسر من القلب.

 

وأكدت الأبحاث والدراسات أن متلازمة القلب المنكسر تصيب 88% من النساء، حيث يُفسر الأطباء الأمراض الناتجة عن الحزن بأنها تحدث  بسبب الحالة العاطفية، التي يدخل فيها الشخص عند الحزن والضغوط النفسية والجسدية، حيث يفرز الجسم هرمونات التوتر في الدم (الأدرينالين، والنورأدرينالين).

قلبه لم يتحمل، شقيق يلحق بشقيقه بعد وفاته بساعات،فيتو5
قلبه لم يتحمل، شقيق يلحق بشقيقه بعد وفاته بساعات، فيتو

الضغوط العاطفية تسبب مرض كسرة القلب

كما يشمل الحزن مجموعة من الضغوطات العاطفية (فقدان أحد الأقارب أو الأصدقاء، الأخبار السيئة، الخوف الشديد، الضغط الشديد، الحالات العاطفية الصادمة منها الطلاق).

وتتشابه أعراض أمراض القلب الناتجة عن الحزن "متلازمة القلب المنكسر" مع أعراض النوبة القلبية، وبرغم عدم وجود أي انسداد للشرايين التاجية أو تلف دائم في عضلة القلب لدى مريض القلب المنكسر.

وفي حالة الحزن ومتلازمة القلب المنكسر يعاني المريض من أعراض بشكل مفاجئ (ألم في الصدر بشكل مفاجئ وشديد. ضيق في التنفس. تعرق غزير. دوار. عدم انتظام ضربات القلب. انخفاض ضغط الدم.)

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قلبه لم يتحمل، شقيق يلحق بشقيقه بعد وفاته بساعات،فيتو6

ومن المضاعفات الناتجة عن الحزن (تمزق البطين الأيسر أو انسداد تدفق الدم منه. فشل القلب. جلطة دموية في جدار البطين الأيسر. صدمة قلبية. انسداد أذيني بطيني كامل. الموت).

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