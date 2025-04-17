التمرد يجتاح إسرائيل، ثلث الطيارين المدنيين يوقعون على وقف الحرب على غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن 300 طيار من شركات الطيران المدني الإسرائيلي، الذين يشكلون نحو ثلث جميع الطيارين المدنيين، وقعوا على عريضة جديدة تطالب بوقف الحرب على غزة من أجل استعادة الأسرى.

ثلث طيارين الاحتلال يوقعوا على عريضة لوقف الحرب على غزة



ومن جانبها أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن نحو 300 طيار من شركات الطيران الإسرائيلية، قد وقعوا على عريضة جديدة تطالب بإعادة الأسرى حتى لو كان ذلك على حساب وقف الحرب".



وقالت الصحيفة العبرية، أن "من بين الموقعين على الرسالة طيارون من شركات إل عال، وأركيا، ويسرائير، وتشالنج إيرلاينز، وطيران حيفا، وشركات تشغل طائرات رجال الأعمال".

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وجاء في العريضة: "نحن، الطيارون المدنيون في الخطوط الجوية الإسرائيلية، العاملون والمتقاعدون، ندعم الدعوة لإعادة جميع الأسرى دون تأخير.. هذه هي المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية، كما ندعو القيادة لإعادة جميع الأسرى، حتى لو كلّف ذلك وقف الحرب، فكل يوم يمر يعرض حياتهم للخطر".

وقال بعض الموقعين على العريضة إن "الرسالة التي وصلتهم من أفراد القوات الجوية هي التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا الإجراء، وهم يدعون عناصر أخرى للانضمام إلى الاحتجاج".

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