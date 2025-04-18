البنتاجون يعلن موعد تخفيض القوات الأمريكية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها تعمل على تقليص عدد قواتها في سوريا إلى أقل من ألف جندي في الأشهر المقبلة، لكنها وعدت بمواصلة ضرب إرهابيي داعش المتبقين.

موعد تقليص القوات الأمريكية في سوريا

وبدأ التحالف الدولي بنقل معدات عسكرية ولوجستية من أكبر قواعده في حقلي العمر وكونيكو في ريف دير الزور في شرق سوريا على دفعات، باتجاه قاعدته العسكرية في منطقة الشدادي في الحسكة.

ومن جانبه ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه، أن القوات الأساسية ستبقى في القاعدتين حتى تأتي تعليمات بالانسحاب، مبينا أن عمليات النقل ترافقت مع إغلاق مؤقت للنقاط التابعة للتحالف داخل الحقول آنفة الذكر، لإفراغ النقاط الصغيرة التي لا حماية جوية لها وتدعيم النقاط الكبيرة.

وأوضح أنه بالنسبة للطائرات التي حلقت بين حقلي العمر وكونيكو، فهي كانت تنقل أشياء لا تستطيع قوات التحالف نقلها بشاحنات.وتأتي تلك التحركات لإعادة هيكلة قواتها وتوزيعها في القواعد العسكرية.

وكان مسؤول أمريكي كشف أمس الخميس أن الولايات المتحدة ستسحب حوالي 600 جندي من سوريا، مبقية على أقل من ألف جندي للعمل مع الحلفاء الأكراد لمكافحة تنظيم "داعش".

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