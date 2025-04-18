بزشكيان في يوم الجيش الإيراني: وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وأفسدنا أحلام العدو

استعرض الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، قدراته العسكرية بجوار مرقد الإمام الخميني جنوب العاصمة طهران، وذلك بمناسبة “یوم الجیش الإيراني” الموافق في 18 أبريل.

وحضر مراسم الاستعراض رئيس البلاد مسعود بزشكيان، وكبار قادة القوات المسلحة الإیرانیة، وفق ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية.

وقال بزشكيان في كلمة أثناء المراسم: “لولا الجيش الإيراني لاحتل العدو بلادنا، جيشنا أفسد أحلام العدو”.

وأشار إلى أن “الجيش الإيراني وصل إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات”.

وأردف "استطعنا أن نقدم أنفسنا كقوة لا مثيل لها في المنطقة بفضل قواتنا المسلحة، وجيشنا مكننا من ممارسة دورنا في المنطقة بقوة بهدف تحقيق الأمن والسلام".

وشارك في الاستعراض الوحدات القتالية والمدرعات التابعة للقوات البرية للجيش، ومقاتلات القوة الجوية وأسلحة وأنظمة دفاع القوة الجوية والمعدات البحرية المحمولة.

وتحتفل إیران كل عام، بیوم الجیش باستعراض عسكري، يتم فيه عرض وحدات الجيش المختلفة والأسلحة ومنظومات الصواريخ المختلفة، كما یتم عرض صواريخ قصيرة، ومتوسطة وبعيدة المدى، وكذلك المقاتلات وسائر الأدوات والأسلحة للجیش خلال هذا الاستعراض.

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