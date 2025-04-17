محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الخميس مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بالجيزة لتقديم التهنئة إلى الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد القيامة المجيد ويرافقه سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكان فى استقباله نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف.



وقدم محافظ الجيزة في كلمته التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيا الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كما جاء في كلمة محافظ الجيزة “أن الشعب المصري يعيش حاليا مناسبات دينية معا تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن”.



وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.



رافق المحافظ خلال زيارته إبراهيم الشهابي ومحمد نور السكرتير العام والعقيد محمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد.

محافظ الجيزة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

وعلى جانب آخر، بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.



وجاء نص البرقية:

"يطيب لي بمناسبة عيد القيامة المجيد أن أبعث لقداستكم بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة التي تُجسِّد أسمى معاني المحبة والإخاء.

راجيًا الله العلي القدير أن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة، متمثلين دائمًا القيم السامية للتسامح والعطاء، وأن يعم الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية.



واختتم محافظ الجيزة برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق، لتواصلوا رسالتكم في خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة مصرنا الحبيبة".

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