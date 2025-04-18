مصطفي محمد يسجل في خسارة نانت أمام رين 1/2 بالدوري الفرنسي (فيديو)

خسر فريق نانت، من منافسه رين، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل هدف التقدم لفريق رين اللاعب تروفيرت في الدقيقة 23، وتعادل مصطفي محمد لفريق نانت في الدقيقة 54، وأحرز محمد قادر ميتي هدف الفوز لفريق رين بالدقيقة 86.

Le but de Mostafa Mohamed 🥵🏹 pic.twitter.com/W2fYmf3FFk — Moud 🏴‍☠️ (@_BMuani) April 18, 2025

ويشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق نانت قبل ان يغادرالمباراة في الدقيقة 71.

تشكيل نانت أمام رين في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: ناثان زيزي، جان كاستيليتو، كيلفن أميان.

خط الوسط: سوربا توماس، دوجلاس جوميز، لويس لورو، نيكولاس كوزا.

خط الهجوم: مصطفى محمد، ماتيس أبلين، موسيس سيمون.

ترتيب نانت ورين في الدوري الفرنسي

وبهذه النتيجة يحتل نانت حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق برصيد 38 نقطة، في المركز الحادي عشر.

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