الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار مصر

السيسي وقيس سعيد يتبادلان التهنئة بحلول عيد الفطر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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 تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبادل التهاني مع شقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين أن يعيده الله تعالى على البلدين، والأمتين العربية والإسلامية، بالخير والاستقرار والرخاء، وأن يديم على شعبي مصر وتونس الشقيقين الأمان والازدهار والتقدم.

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الرئيس التونسي قيس سعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وقيس سعيد

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