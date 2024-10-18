الجمعة 18 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

تصريح ناري للرئيس التونسي قبل اجتماع هام لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي (فيديو)

قيس سعيد خلال لقاء
قيس سعيد خلال لقاء مع محافظ البنك المركزي فتحي زهير، فيتو

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن البلاد لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت.

وأكد سعيد خلال لقاء مع محافظ البنك المركزي فتحي زهير الذي سيشارك في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، أن موقف تونس ثابت ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي.

ووفق بيان أصدرته الرئاسة التونسية، أوضح سعيد أن العناصر التي تعتمد في احتساب نسب النمو تحتاج إلى المراجعة.

وصرح بأن التجربة أثبتت لا في تونس وحدها ولكن في عديد الدول الأخرى، أن هذه النسب غير موضوعية ولو كانت كذلك فكيف تُفسّر أسباب الثورات والانتفاضات في الوقت الذي كانت نسب النمو تفوق الستة أو في بعض الأحيان العشرة بالمائة.

وشدد الرئيس على أن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية يتم احتسابها بناء على عناصر يضعها من يريد وضعها لتأييد نظام اقتصادي عالمي غير عادل.

 

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