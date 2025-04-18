منتخب الشباب يواجه الجونة وديا غدا استعدادا لأمم افريقيا (صور)

يلتقي منتخب الشباب لكرة القدم مواليد ٢٠٠٥ مع الفريق الأول بنادى الجونة فى تمام الساعة السادسة مساء غد باستاد بتروسبورت فى إطار استعداداته للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر من ٢٧ أبريل الجاري إلى ١٨ مايو المقبل وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي..

٢٦ لاعب في قائمة منتخب الشباب

وتدرب المنتخب اليوم بملعب مشروع المنتخبات الوطنية فى مستهل معسكره المغلق وذلك بعد اعلان القائمة الافريقية ؛ والتي ضمت ٢٦ لاعبا فى المعسكر هم: عبد المنعم تامر واحمد محمد وهب واحمد منشاوي فى حراسة المرمي، يوسف عبد الحفيظ ومحمد سمير واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد ابراهيم ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسيف الدين عصام سفاجا ومحمد عاطف ومحمد عبد الله وعمر اسامة واحمد شرف وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد رأفت ومهند محمد وعمرو فتحي ومحمد هيثم ومحمد زعلوك.



موعد مبا راة مصر وجنوب افريقيا

ويستمر المعسكر المغلق لحين موعد لقاء الافتتاح بين مصر وجنوب أفريقيا يوم ٢٧ أبريل باستاد القاهرة الدولى بعدها ينقل المنتخب معسكره إلى الإسماعيلية لأداء باقي مبارياته فى البطولة بالمجموعة الأولى التى تضم: مصر وجنوب أفريقيا وسيراليوم وزامبيا وتنزانيا.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويقود التدريبات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن اسامة نبيه المدير الفني ومعه فى الجهاز المعاون كلا من: حمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي واحمد عصام محلل الاداء ود.محمد اكمل طبيب ومحمد محروس اخصائي العلاج الطبيعي واحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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