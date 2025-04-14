انطلاق معسكر منتخب كرة الصالات النسائية استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب

انطلق اليوم الاثنين، معسكر منتخب كرة الصالات النسائية بقيادة نادر رشاد، بمركز المنتخبات الوطنية ويستمر حتى يوم 19 أبريل الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لأول مرة في تاريخه، وتستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 من الشهر الجاري، بمشاركة 9 منتخبات هي: مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا.

14 لاعبة في قائمة منتخب الصالات النسائية

أعلن نادر رشاد قائمة اللاعبات النهائية للمشاركة في البطولة، وهن: يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - مني السيد محمد - شروق إبراهيم جمعة - ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - اسماء علي محمد - ميرنا محسن عبد الغني - ندى إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - أية محمد عزب - فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.

يتدرب الفريق على فترتين يوميا، صباحًا ومساءً، بصالة الدكتور حسن مصطفى، خلال فترة المعسكر وحتى السفر إلى المغرب صباح يوم 19 أبريل الجارى.

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