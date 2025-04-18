ضبط 8.5 طن أسماك فاسدة قبل شم النسيم وعيد القيامة بالغربية (صور)

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية حملاتها المكبرة والمستمرة على الأسواق، والتي استهدفت ضبط أي منتجات غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية، خاصة الأسماك المدخنة والمملحة، والتي يزداد الإقبال عليها خلال هذه الفترة من العام.

وأسفرت الحملات التي نفذها أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية بالتعاون مع أقسام المجازر بالإدارات البيطرية، عن تحرير 35 محضرًا مخالفًا وضبط كميات ضخمة من الأسماك غير الصالحة، بإجمالي يقدر بنحو 8.5 طن، منها 8 أطنان أسماك مدخنة (رنجة) اشتبهت اللجنة في صلاحيتها وتم سحب عينات لتحليلها، بالإضافة إلى ضبط 500 كجم أسماك مدخنة ومملحة ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بشكل قاطع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر للنيابة العامة المختصة.

وأكد الدكتور عادل عبد العزيز وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الغربية، بأن المديرية كثفت من خطط المرور والتفتيش على الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة والمدخنة، خاصة مع تزايد الإقبال عليها خلال موسم الأعياد، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة على مدار الساعة ولن يُسمح بتداول أي منتج يمثل خطرًا على صحة المواطنين.

وأضاف عبد العزيز أن أجهزة الطب البيطري بمحافظة الغربية تعمل بكل جدية لحماية المستهلك وضمان وصول الغذاء الآمن إليه، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعدم التهاون مع أي محاولة غش غذائي.

من جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن صحة المواطنين تأتي على رأس أولويات أجهزة المحافظة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف خلال الفترة القادمة، مع التصدي بكل حسم لأي مخالفات حفاظًا على سلامة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض رقابة صارمة على الأسواق وضمان جودة المعروضات الغذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.