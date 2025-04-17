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رياضة

نوران جوهر تفوز على هانيا الحمامي وتتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر

صعدت نوران جوهر لاعبة المنتخب الوطني ونجمة نادي بالم هيلز والمصنفة الأولى عالميا لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش في نسختها رقم 13 والمقامة بمدينة الجونة خلال الفترة من 12 وحتى 18 أبريل الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 200 ألف دولار للسيدات ومثلهم للرجال.

وتأهلت "جوهر" للمباراة النهائية عقب فوزها على زميلتها ونجمة نادي وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا هانيا الحمامي بنتيجة 3-2.

وكعادة لقاءات الثنائي استمرت المباراة ل92 دقيقة في لقاء ماراثوني، شهد الكثير من الندية والإثارة واحتبست فيه الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "9-11، 11-6، 7-11، 13-11، 11-8"، في لقاء استغرق 92 دقيقة.

وتنتظر نوران جوهر في النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع بين الصاعدة بسرعة الصاروخ ونجمة نادي الجزيرة والمصنفة الخامسة عالميا أمينة عرفي ونظيرتها الأمريكية أوليفيا ويفر.

الجدير بالذكر أن نوران جوهر هي حاملة لقب البطولة الماضية عقب تفوقها على زميلتها ونجمة نادي سبورتنج نور الشربيني بنتيجة 3-1.

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