لتعزيز كفاءة الشبكات، تجديد خطوط الصرف الصحي المتقادمه بمدينة الشروق

أعلن المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق عن تفاصيل مشروع استبدال وتجديد خطوط الصرف الصحي المتقادمة، حيث يشمل تغيير جزء من خطي الطرد قطر 1000 مم الناقلين لمياه الصرف الصحي الخام من محطة الرفع رقم 4 إلى محطة المعالجة الرئيسية بالهايكستب، بهدف تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي وضمانها

خدمة أفضل للمواطنين."

وأشار إلى أن ذلك فى إطار الاهتمام المستمر بشبكات الصرف الصحى والصيانه الدوريه وتجديد واستبدال الخطوط المتقادمه وتحسين شبكات البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات استبدال خطوط الصرف الصحي المتقادمة، لتخدم المنطقة الشرقية بمدينة الشروق مما يسهم في تعزيز كفاءة شبكات الصرف الصحي وتقديم خدمات أفضل لسكان المدينه.

وطالب رئيس الجهاز الانتهاء من المشروع مما سيحدث تغييرًا كبيرًا فى مدينة الشروق

وأكد رئيس الجهاز خلال الجولة على المهندس حسين الاحمدى نائب رئيس الجهاز وإدارة المرافق الاشراف الكامل والمتابعه المستمرة لانهاء المشروع فى اقرب وقت ممكن كما شدد رئيس الجهاز على الشركه المنفذه الالتزام بالمواعيد والتسليم العمل ليلا نهارا

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارين لإزالة مخالفات البناء والتعديات بتوسعات مدينة العلمين الجديدة، ومدينة دمياط الجديدة، بجانب متابعة نتائج حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن 6 أكتوبر، وبدر، والنوبارية الجديدة، والشيخ زايد.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي تحت ولاية أجهزة تنمية المدن الجديدة، وأن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة، وذلك في إطار تطبيق القانون، والحفاظ على النسق الحضاري بالمدن الجديدة، وعدم انتقال المظاهر العشوائية إليها.

ونص القراران على أن تزال التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطع الأراضي داخل حدود مدينة العلمين الجديدة، والمتضمنة 431 متغيرا مكانيا، والمتمثلة في مبان بدون سند قانوني وبدون ترخيص، ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بالحي الثاني - مركز الحي - داخل حدود جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمتمثلة في صب سقف دور رابع علوي، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وفي السياق ذاته، صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينه 6 أكتوبر، بأن حملات الإشغالات والإزالات بالقطاع الثاني أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع لتحويل الأنشطة السكنية إلى أنشطة غير مرخص بها، وتنفيذ قرارات إزالة استحواذ بمنطقة إسكان الشباب ١٠٠ متر، كما تم تنفيذ قرارات إزالة بسنتر اليسر لتحويل البدروم من جراج إلى محال تجارية، ورفع عدادات المرافق والإشغالات وإيداعها مخازن الجهاز، إضافة إلى إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٨٢٢ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، والقطعة رقم ١٩ بلوك 2/B بيت الوطن الأساسي، والقطعة رقم ٤٤٦ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، والقطعة رقم ١١٣٤ منطقة ٢٠٠٠ قطعة.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، أن حملات الإشغالات والإزالات بالقطاع الأول أسفرت عن تنفيذ 11 قرار غلق وتشميع بالحىيين الثانى والثالث لمخالفة اشتراطات التراخيص، وإزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٣ الحى الرابع المجاورة الأولى، وبالقطعة رقم ٦/ ٢٨ الحى الثاني المجاورة السادسة، وبالقطعة رقم ١٣ الحى الرابع المجاورة الأولى، وبالقطعة رقم ٢٢ الحى الخامس مجاورة أولى، كما تم تنفيذ إزالة لمخالفة بناء فى الردود بالقطعة رقم ٤/ ٢٩ الحى الثانى المجاورة الثالثة، وإزالة لشدة خشبية بالقطعة رقم ٥٠٨ الحى الرابع، وإزالة استديوهات ببدروم القطعة رقم ٩٤٢ الحى الأول المجاورة الخامسة، وإزالة فورية لشدة خشبية بالقطعة رقم D31 الحى التاسع.

وأوضح المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم شن حملة استهدفت عددًا من المحال والمنشآت التجارية المخالفة، وأسفرت عن غلق وتشميع بدرومات ومحال مخالفة بالحى الأول، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إنه تم تنفيذ حملة مكثفة لإزالة مخالفة بناء في مراحلها الأولى، حيث تم رصد محاولة لإنشاء بناء مخالف للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال البناء غير المرخصة، ومصادرة جميع المعدات والأخشاب ومواد البناء المستخدمة في التنفيذ، وذلك لمنع استكمال أي أعمال غير قانونية.

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