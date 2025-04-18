تفاصيل الودائع في البنك الأهلي

كشف البنك الأهلي عن تفاصيل الودائع المتاحة للعملاء في الفروع.

وقال البنك الأهلي إن العملاء يمكن لهم ربط وديعة من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك داخل مصر أو من خلال خدمة الأهلي نت.

وتصل مدة الودائع من 7 أيام وحتى 7 سنين.

الحد الأدنى للوديعة بالجنيه المصري لمدة 7 أيام وأقل من شهر 100 ألف جم (حاليًا).

والحد الأدنى للوديعة بالجنيه المصري لمدة تزيد عن شهر مبلغ 1000 جم.

محفظة البنك الأهلي فون كاش

تقدم محفظة البنك الأهلي فون كاش خدمات عديدة للعملاء.

وتشمل القائمة في الخدمات التي تقدمها خدمة الأهلي فون كاش ما يلي:

تحويل الأموال :

تحويل الأموال من محفظة البنك إلى أي محفظة أخرى داخل جمهورية مصر العربية بالعملة المحلية لحظيا.

الشراء عن طريق الإنترنت :

الشراء من خلال إنشاء بطاقة افتراضية للاستخدام مرة واحدة، صالحة لمدة 24 ساعة فقط يمكن استخدامها محليا

خدمات فورى :

شحن رصيد ودفع فاتورة هاتفك المحمول والتبرعات وسداد خدمة الـ ADSL ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز وخدمات أخرى.

السحب والإيداع :

إيداع وسحب نقدي من خلال فروع البنك وماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري والبنوك الأخرى التي تحمل لوجو "ميزة" بالإضافة إلى منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية

شحن المحفظة:

يمكنك ربط بطاقات ميزة وماستركارد وفيزا (ائتمان – الخصم مباشر – المدفوعة مقدما – المرتبات) المصدرة من البنك الأهلي المصري على محفظة الفون كاش بنفسك لتغذية المحفظة مباشرة.

استقبال التحويلات البنكية:

استقبال التحويلات البنكية من أي حساب للمحفظة مباشرة.

خدمة المشتريات

يمكن إجراء عمليات شراء باستخدام رمز الاستجابة السريع عن طريق الفون كاش وللاستعلام عن قائمة التجار المتعاقدين مع البنك الأهلي المصري اضغط هنا

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