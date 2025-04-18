السكك الحديدية تخطر هندسة التشغيل بتعديلات جديدة غدا

قامت الهيئة القومية للسكك الحديد بالتنسيق مع إدارة التشغيل لبدء تطبيق تشغيل مواعيد جديدة وتقديم خدمة جديدة على خط إيتاي البارود والسادات.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارين بين إيتاى البارود والسادات والعكس، كخدمة جديدة اعتبارًا من غدا السبت الموافق 19 / 4 / 2025.

ومن المقرر تشغيل قطار 708 / 709 إيتاى البارود / السادات (تحيا مصر) يقوم من محطة إيتاى البارود الساعة 05:45 ويصل محطة السادات الساعة 07:50 طبقًا للجدول المرفق، وكذلك تشغيل قطار 699 / 700 السادات / إيتاى البارود (تحيا مصر) يقوم من محطة السادات الساعة 16:50 ويصل محطة إيتاى البارود الساعة 18:55 طبقًا للجدول المرفق، ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار 787 بشتيل / السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 06:30 ويصل محطة السادات الساعة 09:10 طبقًا للجدول المرفق، مع استمرار جدول مسير قطار 788 السادات / بشتيل كجدوله الحالى.

وصلة خط سكة حديد تمتد بين السادات وكفر داوود

جدير بالذكر أن وزارة النقل قامت بتنفيذ وصلة خط سكة حديد تمتد بين السادات وكفر داوود بطول 35 كيلو لربط الميناء الجاف والمنطقة الصناعية بالسادات وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بإنشاء وصلات وخطوط سكك حديدية لربط المجتمعات العمرانية الجديدة بشبكة السكك الحديدية، لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب، حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى بما يساهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب.

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