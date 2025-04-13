الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

السكك الحديدية تكشف حقيقة توقف الحجز بمواقع الهيئة الإلكترونية

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن عدم صحة ما تم نشره علي أحد مواقع السوشيال ميديا ( فيس بوك) على صفحة تحمل اسم ( مواعيد قطارات سكك حديد مصر)  بخصوص وقف حجز التذاكر من خلال الموقع والابلكيشن الخاصين بالهيئة لعدم أمان الحجز من خلالهم.

وأكدت الهيئة أن حجز التذاكر من خلال موقعها علي الانترنت من هنا، والابلكيشن الرسمي الخاص بها من هنا يعملان بكفاءة وأمان علي مدار اليوم وكذلك جميع طرق الحجز المختلفة.
كما أكدت الهيئة انها سوف تقوم بأخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الصفحة والقائمين عليها.

جدير بالذكر أن الهيئة بتوفير عدة طرق لحجز التذاكر وهي: 

1-  شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.
2-  الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
3- - الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.
4-  وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي ( فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول ).
5- - حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوم وحتى قبل قيام القطار بساعة.
6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بـ 34 مكتب على مستوى الجمهورية.
7- ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.
وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.

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