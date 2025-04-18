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رياضة

عمرو منسي: أتمنى تنظيم بطولات لهاتين اللعبتين بالجونة (فيديو)

عمرو منسي مدير بطولة
عمرو منسي مدير بطولة الجونة للاسكواش، فيتو

أعرب عمرو منسي المدير التنفيذي لبطولة الجونة الدولية للاسكواش، عن سعادته البالغة بالنجاح التنظيمي لـ بطولة الجونة للاسكواش هذا العام، كما أعرب عن سعادته الكبيرة بسيطرة اللاعبين المصريين على لقب البطولة. 

وأشار إلى أن الدعم الجماهيري الكبير للاعبي مصر في بطولة الجونة هو القاسم المشترك في سيطرة اللاعبين المصريين على لقب البطولة في السنوات الماضية.

وأضاف عمرو منسي لـ “فيتو”، أنه يتمنى استقطاب ألعاب مثل البادل الفروسية الي الجونة وتنظيم بطولات دولية لها في الجونة على غرار الاسكواش.

وأختتم منسي تصريحاته بأنه يشعر بأن الدعاية الخاصة ببطولة الجونة للاسكواش هذا العام لم تكن على المستوى الذي يتمناه، وأنه سيعمل على زيادة الدعاية الإعلانية والتسويق الخاص بالبطولة بشكل أفضل بدءا من النسخة القادمة.

نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة للاسكواش

توجت نوران جوهر لاعبة منتخب مصر  ببطولة الجونة الدولية للإسكواش في نسختها الثالثة عشرة اليوم الجمعة وللمرة الثالثة على التوالي.

نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة بالم هيلز تفوقت على اللاعبة الشابة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، في لقاء مصري خالص بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط جاءت كالتالي: 11ـ9 و11ـ7 و11ـ6 و11ـ7.

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عمرو منسي بطولة الجونة للاسكواش نوران جوهر أمين عرفي البادل الفزورسية

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