الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالأرقام، عدد دار المُسنين والمستفيدين منها

دار رعاية المسنين،
دار رعاية المسنين، فيتو
ads

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي  الدكتورة مايا مرسي فيما يخص رعاية المُسنين، فإنه يتم العمل على تعزيز معايير جودة دور الرعاية لكبار السن، وتطوير تلك المؤسسات والخدمات التي تقدمها، مع متابعة دور الرعاية باستمرار، لافتة إلى أنه تم غلق 15 دار رعاية مسنين لمخالفتها المعايير اللازمة.

وبينت الوزيرة أن عدد دور المُسنين يبلغ نحو 176 دارًا، يستفيد منها حوالي 4737 مسنا، كما يوجد أندية للمسنين بعدد 190 ناديا يستفيد منها نحو 56 ألف مُسن، ويبلغ عدد المستفيدين من المسنين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ما يقرب من 524.6 ألف مُسن.

كما لفتت إلى أنه يتم العمل على التوسع في برامج "رفيق المُسن" وتشمل تدريب واعتماد مقدمي رعاية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والإنسانية، لتقديم رعاية متكاملة لكبار السن، داخل منازلهم وبين أسرهم، بما يحفظ كرامتهم ويوفر لهم بيئة آمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الد التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الدعم النقدي تكافل دار رعاية مسنين

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تلتقي السفير الألماني بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

ورشة عمل لرفع قدرات منسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات

مايا مرسي تستعرض كشف حساب "التضامن" أمام مدبولي.. 30% من الأُسر المصرية ضمن "تكافل وكرامة".. و17 مليون مستفيد من "بداية جديدة"

التضامن تطلق المرحلة الثالثة لمبادرة "أنا موهوب" من الغربية
ads

الأكثر قراءة

أول بيان حكومي عن سبب غلق «بلبن» و«كرم الشام» و«كنافة وبسبوسة» و«وهمي» و«عم شلتت»

بعد طلبه 73 مليون، مصدر في الزمالك يكشف قيمة راتب زيزو بالأرقام

240 جنيها زيادة ، ارتفاع أسعار الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

حزب الله يرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

ماذا جرى في مطروح؟

كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر

نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم 18 أبريل 2025 (آخر تحديث)

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على كيفية أداء مناسك الحج وأنواعه في الإسلام

تفسير حلم الكابوس في المنام وعلاقته بمشاكل فى الحياة الزوجية

من الأشهر الحرم، كل ما تريد معرفته عن شهر ذي القعدة

المزيد
الجريدة الرسمية