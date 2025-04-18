طوارئ بالقاهرة استعدادا لعيد القيامة المجيد

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفال الإخوة المسيحيين بعيد القيامة، واحتفالات شم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس، ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بها، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.



كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري باتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على رقمي الخط الساخن ١٥٤٩٦، و١١٤ للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

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