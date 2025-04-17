محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم (صور)

كرم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة 30 أما مثالية بالمديريات والهيئات، وممثلى عدد من الجمعيات الأهلية، و50 من حفظة القرآن الكريم الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية التى نظمها الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية تحت إشراف مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعى، وشمل التكريم توزيع جوائز مالية، وشهادات تقدير.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع مؤسسات الدولة لم تأل جهدًا فى دعم حفظة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم هذه المسابقة وتكريم الفائزين بها هو ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس النشء من طلاب مراحل التعليم المختلفة، ونشر مبادئ الدين الصحيحة.

وقدم محافظ القاهرة التهنئة للفائزين في المسابقة الدينية، وثمن دور أولياء أمورهم الحريصين على تعليم القرآن الكريم لأبنائهم.

كما ثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن المجتمع المدنى شريك فاعل في عمليات التنمية والتطوير التى تجري على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن أساس النجاح في الإدارة المحلية يأتي من القدرة على تفعيل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني.

وأكد محافظ القاهرة ترحيب المحافظة بأى أفكار تسهم فى رفع جودة الحياة للمواطنين.

وتنقسم مسابقة القرآن الكريم إلى ٥ مستويات، المستوى الأول يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ القرآن الكريم بالكامل، وقد فاز فيه ١٠ حفظة، والمستوى الثاني يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ ٢٩ جزءا حتى ٢١ جزءا، وقد فاز فيه ٦ حفظة، والمستوى الثالث يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ ٢٠ جزء حتى ١١ جزءا، وقد فاز فيه ١٠ حفظة، والمستوى الرابع يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ ١٠ أجزاء حتى ٦ أجزاء، وقد فاز فيه ٩ حفظة، أما المستوى الخامس فيتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ ٥ أجزاء حتى جزء واحد، وقد فاز فيه ١٥ حافظا.

كما تم توزيع عدد من الكراسي المتحركة على ذوي الهمم مقدمة من إحدى الجمعيات الأهلية.

شهد الحفل اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، اللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وناصر ثابت مدير مديرية التموين، ود. أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة.

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