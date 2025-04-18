يورتشيتش يعاين ملعب مباراة بيراميدز وأورلاندو

حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على معاينة ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج، والذي سيجمع بين بيراميدز وأورلاندو في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء غد السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى المدير الفني ومعه مهاجم بيراميدز دودو الجباس اعجابهم بأرضية الملعب وكذلك التجهيزات المتاحة خاصة وأن استاد سوكر سيتي هو الذي استضاف نهائي كأس العالم ٢٠١٠ بين إسبانيا وهولندا ويتسع لقرابة ٩٤ ألف متفرج.

شدد يورتشيتش على أهمية المباراة التي تجمعه بنظيره نادي أورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري الأبطال، معربا عن فخره الشديد بأن يكون بيراميدز في هذه المرحلة من البطولة، وعلى اللاعبين الاستمتاع بأنهم في نصف النهائي، وأن يقدموا أفضل ما لديهم من أجل مواصلة المشوار حتى التتويج باللقب القاري.

أضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي، أنه يعلم جيدا مدى صعوبة مواجهة أورلاندو على ملعبه ووسط جماهيره، ويدرك أن المنافس مقارنة بنادي بيراميدز يمتلك الخبرات القارية وسبق له لعب النهائيات، في حين أن فريقه حديث العهد ولم يمر عليه سوى ٦ سنوات، وما وصل إليه يدعو للفخر الشديد وعلينا مواصلة المشوار بكل قوة.

المدير الفني أوضح أنه شاهد العديد من مباريات أورلاندو ويعرف كل شيء عن الفريق، ولاعبوه لديهم الرغبة في تقديم أفضل أداء والعودة من جوهانسبرج بنتيجة تؤمن التأهل للنهائي، موضحا أنه لن يغير كثيرا في خطة اللعب وتشكيل الفريق بسبب المنافس، لأن بيراميدز يمتلك طريقته المميزة وأسلوبه، وسيعمل بنفس الشكل من أجل تأمين بطاقة النهائي.

كما أكد أنه فخور بأن يتواجد بيراميدز بين الأربعة الكبار في القارة، لافتا إلى أن مواجهات الأندية المصرية والجنوب أفريقية لديها طابع خاص، وأن يكون بيراميدز في هذا المكان المثالي أمر رائع.

واختتم: “نسعى للتطور وأن نكون بشكل مستمر بين الكبار ومنافسون على كل البطولات، ورغم فارق الخبرة القارية بين أورلاندو وبيراميدز إلا أن بيراميدز سيقدم مباراة كبيرة بدون أدنى شك”.

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