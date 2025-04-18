مبادرة "ظواهر" تصل جامعة طيبة بالأقصر للتوعية بخطورة الإدمان

واصل فريق مبادرة ظواهر الشبابية رحلتهم بالندوات التوعوية وورش العمل حول محافظة الأقصر، ضمن مبادرة أطلقتها برعاية الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والتي تحمل شعار "خطوات ضد الإدمان"، حيث تم تقديم ندوات توعوية لطلبة وطالبات جامعة طيبة التكنولوجية.

فعاليات ندوات خطوات ضد الإدمان

وقدم شباب مبادرة ظواهر بالأقصر، فعاليات الندوات وورش العمل لطلبة جامعة طيبة التكنولوجية، بهدف التأكيد على أن المسئولية في الحفاظ على الشباب هي مسئولية مشتركة، وليست ملقاة على عاتق الحكومة وحدها، بل تتطلب تعاون جميع فئات المجتمع، وأن الطلبة هم آباء المستقبل والطالبات هن أمهات المستقبل ويقع على عاتقهم دور كبير في تنشئة الأجيال القادمة وتوعيتهم بخطورة المخدرات، حيث أن التوعية في سن مبكرة ضرورة ملحة لضمان تنشئة أجيال رافضة للإدمان، واعية بدورها لبناء مستقبل الوطن.

وقال عبد الله يس أحد مؤسسي مبادرة ظواهر، إن مبادرة "خطوات ضد الإدمان" إنطلقت منذ عدة أيام بمحافظة الأقصر، بمشاركة ودعم مديريات الأوقاف والتربية والتعليم ومحافظة الأقصر، حيث يتم تقديم سلسلة من اللقاءات وورش العمل والندوات في كافة المؤسسات للتوعية بخطورة المخدرات وأنها مدمرة للإنسان والمجتمع وغير متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية وأنه يحرم تناول وتعاطي المخدرات بجميع أنواعها وعلى اختلاف مسمياتها، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة في جميع أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، أن المسئولية في الحفاظ على الشباب هي مسؤولية مشتركة، وليست ملقاة على عاتق الحكومة وحدها، بل تتطلب تعاون جميع فئات المجتمع، وأن الطالبات هن أمهات المستقبل ويقع على عاتقهم دور كبير في تنشئة الأجيال القادمة وتوعيتهم بخطورة المخدرات، مؤكدًا أن التوعية في سن مبكرة ضرورة ملحة لضمان تنشئة أجيال رافضة للإدمان، واعية بدورها لبناء مستقبل الوطن، مشددًا على أن المحافظة بأكملها تقف صفًا واحدًا للحفاظ على شبابها وأبنائها من طريق المخدرات المظلم.

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