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رياضة

شوط أول سلبي بين الريان وقطر، وإصابة تريزيجيه (صور)

تريزيجيه،فيتو
تريزيجيه،فيتو

تعادل الريان مع نظيره نادي قطر سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "أحمد بن علي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من  مسابقة الدوري القطري، وتعرض تريزيجيه لإصابة دموية في رأسه بعد تدخل من مدافع فريق قطر في الدقيقة 30، قبل أن يتم إسعافه ويعود للمشاركة في المباراة. 

ويقود محمود تريزيجيه المحترف في صفوف الريان تشكيل فريقه الأساسي، بينما يغيب أحمد عبد القادر عن نادي قطر في مواجهة الليلة. 

تشكيل الريان ضد قطر

تشكيل قطر ضد الريان 

ترتيب نادي الريان وقطر في الدوري القطري

ويقع نادي الريان، في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 30 نقطة، بينما يحتل نادي قطر المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

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الدوري القطري الريان الريان وقطر تريزيجيه أخبار الدوري القطري

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