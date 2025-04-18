الحق قدم، غلق باب التقديم للوظائف القيادية بمصلحة الجمارك 2025 اليوم

يغلق موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التقديم لعدد من الوظائف القيادية بمصلحة الجمارك اليوم الجمعة

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن فتح باب التقدم لشغل عدد 27 وظيفة قيادية متميزة، وذلك في إطار جهود المصلحة لتعزيز الكفاءات القيادية ودعم مسيرة التطوير المستمرة.

تفاصيل وظائف مصلحة الجمارك 2025

كما أعلنت المصلحة عن حاجتها لتعيين: عدد 4 رؤساء إدارات مركزية، وعدد 23 مديرا عاما، وذلك عبر بوابة مصر الحكومية.

ويبدأ التقديم من اليوم 13 أبريل وينتهي في 18 مايو 2025.

ودعت مصلحة الجمارك الراغبين في التقدم، ممن يمتلكون الخبرة والمؤهلات اللازمة، إلى الاطلاع على تفاصيل المسابقة وشروط التقديم عبر الرابط التالي من هنا.

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