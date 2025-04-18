الجمعة 18 أبريل 2025
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أخبار مصر

الحق قدم، غلق باب التقديم للوظائف القيادية بمصلحة الجمارك 2025 اليوم

مصلحة الجمارك، فيتو
مصلحة الجمارك، فيتو

 

يغلق موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التقديم لعدد من الوظائف القيادية بمصلحة الجمارك اليوم الجمعة 

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن فتح باب التقدم لشغل عدد 27 وظيفة قيادية متميزة، وذلك في إطار جهود المصلحة لتعزيز الكفاءات القيادية ودعم مسيرة التطوير المستمرة.

تفاصيل وظائف مصلحة الجمارك 2025

كما أعلنت المصلحة عن حاجتها لتعيين: عدد 4 رؤساء إدارات مركزية، وعدد 23 مديرا عاما، وذلك عبر بوابة مصر الحكومية.

ويبدأ التقديم من اليوم 13 أبريل وينتهي في 18 مايو 2025.

ودعت مصلحة الجمارك الراغبين في التقدم، ممن يمتلكون الخبرة والمؤهلات اللازمة، إلى الاطلاع على تفاصيل المسابقة وشروط التقديم عبر الرابط التالي من هنا.

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