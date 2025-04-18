الجمعة 18 أبريل 2025
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رياضة

حالة وحيدة تضمن استمرار بيسيرو في قيادة الزمالك

بيسيرو
بيسيرو

 قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن هناك حالة واحدة ستضمن استمرار البرتغالي جوزيه بيسيرو في تدريب القلعة البيضاء بالموسم المقبل. 

 

البرتغالي جوزيه بيسيرو 

 واستقر مسئولو الزمالك، على توجيه الشكر لـ بيسيرو بنهاية الموسم الجاري لعدم الاقتناع بالمستوى الفني الذي يقدمه مع الفريق حتى الآن خاصة بعد توديع بطولتي الكونفيدرالية وكأس عاصمة مصر.

وقال المصدر إن الحالة الوحيدة هي بتحقيق مفاجأة وحصد لقب الدوري الممتاز على حساب بيراميدز والأهلي. 

وواصل المصدر: حال تحقيق الزمالك الدوري الممتاز ستتغير الأمور تماما، وقد يستمر بيسيرو مع الفريق في الموسم المقبل خاصة أن الزمالك كان بعيدا عن حصد اللقب. 

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس 1 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

 ويواجه الزمالك نظيره المصري يوم الخميس 1 مايو المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة. 

بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فيتو 
بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فيتو 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

 تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

 

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

 يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة. 

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