الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فار بـ 7 ترواح، فيلم تنبأ بوفاة سليمان عيد

سليمان عيد، فيتو
سليمان عيد، فيتو

سادت حالة من الحزن في الوسط الفني والجمهور صباح اليوم، بعد الإعلان عن وفاة الفنان الكوميدي سليمان عيد إثر تعرضه لهبوط حاد ومفاجئ في الدورة الدموية، عن عمر يناهز 64 عامًا.

فيلم سليمان عيد 

ويعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم فار بـ 7 ترواح، والذي قام ببطولته الفنان الراحل سليمان عيد ضمن منافسة أفلام عيد الفطر لهذا العام، وحقق الفيلم 15 ألف جنيه فقط أمس الخميس في شباك التذاكر.

ويبدو أن فار بـ 7 ترواح كان بمثابة نبوءة وفاة الفنان سليمان عيد، خاصة أنه ظهر بدور جثة خلال أحداث الفيلم، وظهر في أكثر من مشهد تمثيلي وهو في كفن. 

وشُيعت جنازة الراحل   سليمان عيد  اليوم الجمعة من المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه في لحظاته الأخيرة، من بينهم أحمد السقا، وأحمد رزق، وكريم محمود عبد العزيز، وسط أجواء من الحزن والأسى.

فيلم فار بـ 7 ترواح يعتمد على البطولة الجماعية، وتضم قائمة أبطاله أكثر من 22 نجما منهم أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعه.

الفيلم قصة محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سليمان عيد وفاة سليمان عيد الفنان سليمان عيد عزاء سليمان عيد جنازة سليمان عيد فيلم سليمان عيد
ads

الأكثر قراءة

أول بيان حكومي عن سبب غلق «بلبن» و«كرم الشام» و«كنافة وبسبوسة» و«وهمي» و«عم شلتت»

بعد خفض الفائدة، أبرز شهادات الادخار في بنكَي الأهلي ومصر

قرار مهم من وزير التعليم

«بلبن» تعلن إغلاق جميع فروعها في مصر وتطالب الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الشركة

ماذا جرى في مطروح؟

مخالفات صحية وإدارية، الحملات الرقابية تغلق سلسلة محلات كرم الشام في الجيزة

أسباب غلق كرم الشام وبلبن في القاهرة، وتقرير صادم من هيئة سلامة الغذاء

شيكابالا ينعي سليمان عيد بكلمات مؤثرة

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

158 الف جنيه أسعار شرائح الألومنيوم البارد اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع صن داونز.. بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس.. إنتر أمام ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكابوس في المنام وعلاقته بمشاكل فى الحياة الزوجية

من الأشهر الحرم، كل ما تريد معرفته عن شهر ذي القعدة

دعاء الجمعة للبركة في المال والولد والعمر

المزيد
الجريدة الرسمية