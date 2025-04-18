فار بـ 7 ترواح، فيلم تنبأ بوفاة سليمان عيد

سادت حالة من الحزن في الوسط الفني والجمهور صباح اليوم، بعد الإعلان عن وفاة الفنان الكوميدي سليمان عيد إثر تعرضه لهبوط حاد ومفاجئ في الدورة الدموية، عن عمر يناهز 64 عامًا.

فيلم سليمان عيد

ويعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم فار بـ 7 ترواح، والذي قام ببطولته الفنان الراحل سليمان عيد ضمن منافسة أفلام عيد الفطر لهذا العام، وحقق الفيلم 15 ألف جنيه فقط أمس الخميس في شباك التذاكر.

ويبدو أن فار بـ 7 ترواح كان بمثابة نبوءة وفاة الفنان سليمان عيد، خاصة أنه ظهر بدور جثة خلال أحداث الفيلم، وظهر في أكثر من مشهد تمثيلي وهو في كفن.

وشُيعت جنازة الراحل سليمان عيد اليوم الجمعة من المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه في لحظاته الأخيرة، من بينهم أحمد السقا، وأحمد رزق، وكريم محمود عبد العزيز، وسط أجواء من الحزن والأسى.

فيلم فار بـ 7 ترواح يعتمد على البطولة الجماعية، وتضم قائمة أبطاله أكثر من 22 نجما منهم أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعه.

الفيلم قصة محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

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