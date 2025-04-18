محافظ الجيزة يُعلن أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز شاملة التوصيل

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا رسميًا بتحديد أسعار بيع أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلي والتجاري للمستهلكين والمنشآت، على أن تشمل الأسعار الجديدة تكلفة خدمة التوصيل، ويأتي هذا القرار في ضوء القرار الصادر عن الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1287 لسنة 2025، والذي تضمن تعديلًا في سعر بيع أسطوانات البوتاجاز.

ووفقًا لقرار محافظ الجيزة، تم تحديد الأسعار على النحو التالي:

سعر بيع أسطوانات البوتاجاز المنزلي

سعر البيع من أرض المستودع: 200 جنيه مصري.

سعر البيع للمستهلك خارج المستودع (شامل خدمة التوصيل لأقصى مسافة): 210 جنيهات مصرية.

سعر بيع أسطوانات البوتاجاز التجاري

سعر البيع من أرض المستودع: 400 جنيه مصري.

سعر البيع للمنشآت خارج المستودع (شامل خدمة التوصيل لأقصى مسافة): 420 جنيهًا مصريًا.

وشدد محافظ الجيزة على الدكتور صابر حسين، مدير مديرية التموين بالمحافظة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على جميع مستودعات الغاز ومنافذ التوزيع للتأكد من الالتزام التام بالأسعار المحددة وعدم السماح بأي محاولات للمتاجرة بأسطوانات البوتاجاز في السوق السوداء أو المغالاة في أسعارها.

كما ناشد المهندس عادل النجار المواطنين بضرورة التعاون الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث في عملية بيع وتوزيع أسطوانات الغاز، وذلك عبر الخطوط الساخنة التي خصصتها المحافظة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين وهي: 33465048 / 33465046.

وأكد أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفين.

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم سوق بيع أسطوانات البوتاجاز وضمان وصولها إلى المستحقين بالأسعار العادلة والمحددة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تضمين خدمة التوصيل في السعر المعلن.

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