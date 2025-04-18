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ثقافة وفنون

ماذا قال سليمان عيد عن "سيد الناس" و"القاهرة السينمائي" قبل وفاته؟ (فيديو)

سيلمان عيد، فيتو
سيلمان عيد، فيتو

سادت حالة من الحزن في الوسط الفني والجمهور صباح اليوم، بعد الإعلان عن وفاة الفنان الكوميدي سليمان عيد إثر تعرضه لهبوط حاد ومفاجئ في الدورة الدموية، عن عمر يناهز 55 عامًا.

وشُيعت جنازة الراحل   سليمان عيد من المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه في لحظاته الأخيرة، من بينهم أحمد السقا، وأحمد رزق، وكريم محمود عبد العزيز، وسط أجواء من الحزن والأسى.

 وكانت آخر لقاءات “فيتو” مع الفنان الراحل منذ قرابة الخمسة أشهر خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث بدت عليه علامات النشاط والحماس أثناء حديثه عن مشاركته في مسلسل "سيد الناس" مع النجم عمرو سعد، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

ولفت سليمان عيد الأنظار بأدائه المميز لشخصية "سجاد"، التي حققت صدىً واسعًا بين الجمهور.

وخلال اللقاء، قال سليمان عيد: "أريد أن أقدم عملًا مشرفًا ينال إعجاب الجمهور وأبطال العمل"، مشيرًا إلى العلاقة القوية التي جمعته بالفنان عمرو سعد وصنّاع المسلسل.

كما أعرب عن إعجابه بالدورة الأخيرة من المهرجان قائلًا: "الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي شيء مشرف ومحترم، وأتمنى أن تكون الأفلام المشاركة على نفس المستوى."

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