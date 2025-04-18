بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

شهد طريق شربين أمام بنزينة السعدية في محافظة الدقهلية، إصابة 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل

وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب موتوسيكل

أمام بنزينة السعدية على طريق شربين.

وهرعت سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى شربين وتبين أن المصابين هم: فارس محمد السعيد- 18 سنة- اللوزى- شربين، اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر مضاعف بالذراع الأيمن، واشتباه كسر بالساق اليمنى.

وأحمد محمد جمعة -17 سنة- اللوزى- شربين، اشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بالساق اليمنى ومحمد أحمد الشحات توكل -18 سنة- اللوزى- شربين، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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