الجمعة 18 أبريل 2025
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رياضة

الأهلي يتحرك لخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة صن داونز

الاهلي
الاهلي

 تحرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المران الأخير على ملعب لوفتوس، استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حسب ما نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي. 

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره صن داونز في المباراة المقرر إقامتها غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر غدا السبت  في جنوب أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

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