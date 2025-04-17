11 رقمًا تاريخيًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يهز شباك آرسنال لأول مرة.. ولاوتارو يصل لـ150 هدفا مع إنتر ميلان

اكتمل عقد الأندية الأربعة الصاعدة إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد ختام مباريات إياب الدور ربع النهائي، مساء أمس الأربعاء.

وشهدت مرحلة الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عدة أرقام تاريخية.

نتائج مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وتفوق فريق آرسنال الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، بعد تعادلهما 1-1 إيابا في ملعب سانتياجو برنابيو عقب فوز الجانرز 3-0 في الذهاب بملعب الإمارات.

بينما تأهل إنتر ميلان الإيطالي بتعادله 2-2 مع بايرن ميونخ الألماني في ملعب جوزيبي مياتزا، بعد فوزه 2-1 ذهابا في ملعب أليانز أرينا بميونخ، ليتفوق 4-3 في مجموع المباراتين.

أرقام تاريخية من مباراة ريال مدريد ضد آرسنال

رغم فشله في التأهل، خرج ريال مدريد برقم إيجابي يتمثل في تسجيله أول هدف في المباريات الرسمية ضد آرسنال، بعد 3 مباريات سابقة لم يسجل فيها الفريق الملكيفي شباك الجانرز.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها ريال مدريد كلتا مباراتي دوري إقصائي في دوري أبطال أوروبا منذ سقوطه في ثمن نهائي نسخة 2019-2020 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحقق آرسنال إنجازا تاريخيا بأن أصبح أول فريق على الإطلاق يفوز في أول مباراتين له ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في جميع المسابقات.

كما وأقصى آرسنال حامل لقب دوري أبطال أوروبا من البطولة للمرة الثانية، بعد أن فعل ذلك سابقا أمام ميلان الإيطالي في موسم 2007-2008.

وبات الكرواتي لوكا مودريتش قائد ريال مدريد أكثر لاعب بخلاف حراس المرمى يشارك في مباريات في دوري أبطال أوروبا في تاريخ ريال مدريد بـ134 مباراة، متخطيا الفرنسي كريم بنزيما (133 مباراة).

بينما خاض الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد مباراته رقم 47 في دوري أبطال أوروبا، معادلا الرقم القياسي للاعب يبلغ من العمر 21 عاما أو أقل في تاريخ المسابقة، بالتساوي مع الإسباني إيكر كاسياس حارس الريال الأسبق.

أرقام تاريخية ظهرت في مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

وبات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أول لاعب من إنتر ميلان يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا.

كما أصبح مارتينيز أول لاعب أجنبي غير إيطالي يصل إلى 150 هدفا مع إنتر ميلان في جميع المسابقات، وهو سادس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ النادي.

والفرنسي بنجامين بافارد، الذي سجل أحد هدفي إنتر في التعادل مع بايرن، هو رابع لاعب سابق للفريق البافاري يسجل في مرماه في دوري أبطال أوروبا، بعد الألماني جيوفاني إلبير مع ليون الفرنسي، والألماني لوكاس بودولسكي مع آرسنال، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة الإسباني.

وأصبح الإيطالي سيموني إنزاجي ثاني مدرب في تاريخ إنتر ميلان يصل إلى نصف النهائي في موسمين مختلفين على الأقل في دوري أبطال أوروبا، بعد هيلينيو هيريرا (4 مرات متتالية بين 1963-64 و1966-67).

ولأول مرة ينجح فريق إنتر ميلان في تجنب الخسارة على ملعبه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، بعد 4 مباريات سابقة بينهما على الملعب ذاته انتهت جميعها بفوز الفريق الضيف.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان × آرسنال

الذهاب - (29 - 30) أبريل | 10 مساء

الإياب - (6 - 7) مايو | 10 مساء

برشلونة × إنتر ميلان

الذهاب - (29 - 30) أبريل | 10 مساء

الإياب - (6 - 7) مايو - | 10 مساء

تعليق صحف إسبانيا على خسارة ريال مدريد من آرسنال

وتصدرت مباراة ريال مدريد أمام آرسنال عناوين الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الخميس، بعد خسارة الفريق الملكي 1-2 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتوديع البطولة.

وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة "آس": "كان مجرد حلم"

وواصلت الصحيفة: "ريال مدريد لم يكن على مستوى جماهيره، لم يقترب أبدًا من الريمونتادا، وسقط أمام آرسنال المتفوق"، تدخل عبثي من الـVAR، الذي احتسب ركلة جزاء ضد أسينسيو وألغى أخرى لمبابي".

كما عنونت صحيفة "ماركا": "من دون لعب، لا توجد معجزات"

وأضافت: "فشل أنشيلوتي: الريمونتادا تنتهي بهزيمة جديدة أمام آرسنال".

وتابعت: "ريال مدريد: 12 هزيمة هذا الموسم، 6 منها في دوري أبطال أوروبا".

وتصدر ساكا صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "ساكا أنهى كل شيء".

وأِضافت: "آرسنال محصن ضد الضغط، يقتحم البرنابيو ويُسقط ريال مدريد بإجمالي 5-1، هدفا ساكا ومارتينيلي يطيحان بالميرنجي من البطولة ويُنهيان عملية (الريمونتادا)".

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