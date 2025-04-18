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ثقافة وفنون

70 ألف جنيه فقط، استنساخ لسامح حسين يحقق إيرادات ضعيفة ليلة أمس

فيلم استنساخ
فيلم استنساخ

فيلم استنساخ، يعرض في دور العرض السينمائي فيلم استنساخ الذي يقوم ببطولته الفنان سامح حسين والفنانة هبة مجدي. 

 

إيرادات فيلم استنساخ 

 وحقق فيلم استنساخ إيرادات أكثر من 70 ألف جنيه أمس الخميس في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

وتنتمي أحداث الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الواقع الافتراضي والتأثير المذهل الذي تصنعه التكنولوجيا بمختلف أنواعها على البشر ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة وكيفية مواجهة الناس لمخاطرها والاستفادة من مميزاتها.

ويعتبر الفيلم مغامرة جديدة يخوضها سامح حسين في السينما لأول مرة، وتجربة مختلفة تمامًا عن ما قدمه قبل ذلك من أفلام. 

وتشارك الفنانة هبة مجدي النجم سامح حسين بطولة العمل رفقة مجموعة متميزة من النجوم، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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استنساخ فيلم استنساخ سامح حسين هبه مجدي

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