ضبط 3 متهمين بغسل 97 مليون جنيه متحصلات التجارة بأسلحة غير مرخصة في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط 3 أشخاص بـقضية غسيل أموال بقيمة 97 مليون جنيه فى الإسكندرية.

ضبط 3 متهمين بغسيل أموال بقيمة 97 مليون جنيه في الإسكندرية

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية - مقيمون بنطاق محافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (العقارات وتأسيس الأنشطة التجارية والسيارات).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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