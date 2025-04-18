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السنطة بالغربية تستعد لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة (صور)

السنطة تستعد لاستقبال
السنطة تستعد لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد

تستعد رئاسة مركز ومدينة السنطة بـ محافظة الغربية، بقيادة مني صالح رئيسة المركز لاستقبال احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، من خلال خطة شاملة لرفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف جهود النظافة والتجميل، وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لاستقبال المواطنين خلال هذه المناسبة.

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 وشددت رئيسة مدينة السنطة على ضرورة الاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة، خاصة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة، مع التركيز على محيط الكنائس والشوارع المؤدية لها، حيث تم تكليف فرق النظافة بالعمل على مدار الساعة لرفع المخلفات وتنظيف الشوارع، إلى جانب إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بما يضمن سيولة الحركة وسهولة الوصول.

وفي هذا السياق، قامت فرق جهاز النظافة اليوم بأعمال كنس ورفع المخلفات من عدة مناطق، من بينها: شارع الكنيسة وشارع مدرسة الفتوح ومحيط مجلس المدينة وأمام المدارس والإدارة التعليمية ومحيط مستشفى السنطة العام.
 

كما شملت الاستعدادات حملة نظافة مكثفة بحديقة الطفل، والتي تُعد من أبرز وجهات المواطنين خلال أعياد الربيع، حيث تم تنظيف الممرات، وري المساحات الخضراء، وتجميل أحواض الزرع، لتكون الحديقة في أفضل صورة لاستقبال الزائرين.

وشددت رئيسة مدينة السنطة أيضًا على التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة العامة، خاصة في المناطق الحيوية ومحيط الكنائس، لضمان الإنارة الكاملة طوال فترات الليل.

وأشارت "منى صالح" إلى أن جهود النظافة والتجميل مستمرة على مدار الأيام المقبلة، مع تكثيف حملات المتابعة الميدانية لضمان سير العمل بكفاءة وفاعلية، بما يُسهم في خلق بيئة آمنة واحتفالية تليق بأهالي مدينة السنطة خلال الأعياد.
 

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