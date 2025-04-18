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الأهلي يضع اليوم خطة اقتحام حصون صن داونز.. السماح لوسائل الإعلام بحضور المران الأخير.. كولر يستقر على التشكيل.. وهذا تاريخ مواجهات الفريقين

فريق الأهلي
فريق الأهلي

الأهلي، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق صن داونز في المباراة المقرر لها غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم فى جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة الغد أمام صن داونز.

يعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المرتقبة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يشهد الاجتماع حضور مسئولي الفريقين من أجل الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وأيضا الزي الرسمي للفريقين. 

 

كما يسمح النادي الأهلي لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول 15 دقيقة من مرانه الختامي اليوم فى جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز غد السبت فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة للحديث عن مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر غدا السبت في جنوب إفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

ويعقد مارسيل كولر  جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة الغد أمام بطل جنوب إفريقيا.


تشكيل الأهلي الأقرب للمباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق 

الهجوم: طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وجراديشار.

 

الدفع بطاهر محمد طاهر أساسيا

 ويدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بطاهر محمد طاهر أساسيا أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك من أجل استغلال سرعات اللاعب في التحولات الهجومية للفريق خلال المباراة. 

كما استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل المغربي يحيى عطية الله في مركز الظهير الأيسر أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وعلمت “فيتو” أن كولر استقر على الدفع بأحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب يحيي عطية الله وبديله كريم الدبيس للإصابة. 

 

تاريخ مواجهات الأهلي أمام صن داونز 

واصطدم الأهلي مع نظيره صن داونز في 16 مباراة من قبل، من بينهم 14 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، ومواجهتان فقط بدوري السوبر الإفريقي.

وخلال تاريخ مواجهات الفريقين، نجح النادي الأهلي في الفوز 5 مباريات، بينما انتصر صن داونز في مثلهم،وساد التعادل في 6 لقاءات.

وسجل النادي الأهلي خلال تاريخ المواجهات 19 هدفا، بينما استقبل مرماه 20 هدفا، وكانت أكبر فوز للأحمر بنتيجة 3-0، فيما الانتصار الأكبر للفريق الجنوب إفريقي بنتيجة 5-0.  

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