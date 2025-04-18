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رياضة

انعقاد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز

الأهلي، يعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المرتقبة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحضور مسئولي الفريقين من أجل الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وأيضا الزي الرسمي للفريقين. 

 يسمح النادي الاهلي لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول 15 دقيقة من مرانه الختامي اليوم فى جنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز غدا السبت فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة للحديث عن مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق صن داونز في المباراة المقرر لها غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر غدا السبت  في جنوب أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

 

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