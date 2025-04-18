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رياضة

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة صن داونز

مران الأهلي
مران الأهلي

 يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم، استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره صن داونز في المباراة المقرر لها غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر غدا السبت  في جنوب أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

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