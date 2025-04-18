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مصرع عامل وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بمحور سمالوط بالمنيا

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل- صورة ارشيفية،فيتو

لقي عامل مصرعه وأصيب 13 آخرون في انقلاب سيارة ربع نقل عند مدخل محور سمالوط شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال عند مدخل محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 13 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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