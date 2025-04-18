رحلة عبد الشافي مع منتخب مصر بعد قرار اعتزاله

استقر محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتزال كرة القدم مع نهاية الموسم الجاري.

ويمتلك محمد عبد الشافي تاريخا مميزا مع منتخب مصر وهو ما سنعرضه في السطور التالية.

تاريخ محمد عبد الشافي مع منتخب مصر

يمتلك عبد الشافي تاريخا مميزا مع منتخب مصر وحقق مع الفراعنة بطولة كأس أمم أفريقيا 2010 وسجل خلالها هدفا لن تنساه الجماهير المصرية أمام الجزائر في قبل نهائي البطولة في اللقاء الذي انتهى 4-0.

كما نال شرف المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

وشارك “شيفو” مع منتخب مصر في 51 مباراة بجميع البطولات بواقع 3568 دقيقة، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف.

وكانت أول مباراة لمحمد عبد الشافي مع منتخب مصر في 29 ديسمبر عام 2009، في مباراة ودية أمام منتخب مالاوي وشارك في 53 دقيقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس 1 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

ويواجه الزمالك نظيره المصري يوم الخميس 1 مايو المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

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