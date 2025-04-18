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رياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز ضد المصري البورسعيدي

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس 1 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصري الممتاز. 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

ويواجه الزمالك نظيره المصري يوم الخميس 1 مايو المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة. 

بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فيتو 
بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فيتو 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 34 نقطة. 

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