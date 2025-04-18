العثور على جثة سيدة سقطت من طابق عُلوي بعمارة سكنية بالمحلة

شهدت منطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى، بـ محافظة الغربية صباح اليوم الجمعة، واقعة مأساوية بعد العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها، إثر سقوطها من طابق علوي بأحد العقارات السكنية.

وكان الأهالي قد أبلغوا الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية عقب سماعهم صوت ارتطام قويا، ليكتشفوا وجود جثة السيدة ملقاة على الأرض في حالة حرجة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم الشرطة بصحبة فريق من النيابة العامة، إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح بالدفن.

فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، واستدعاء شهود العيان وسكان العقار للاستماع إلى أقوالهم.

وحتى الآن، لم تُكشف بعد الأسباب الحقيقية وراء سقوط السيدة، سواء كانت نتيجة حادث عرضي أو وجود شبهة جنائية، حيث تستمر التحريات وجمع الأدلة من قبل فريق البحث الجنائي.



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