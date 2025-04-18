الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العثور على جثة سيدة سقطت من طابق عُلوي بعمارة سكنية بالمحلة

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

شهدت منطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى، بـ محافظة الغربية صباح اليوم الجمعة، واقعة مأساوية بعد العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها، إثر سقوطها من طابق علوي بأحد العقارات السكنية.

محافظ الغربية يصدر قرارًا بغلق فروع بلبن وكنافة وبسبوسة لمخالفة اشتراطات السلامة الغذائية (صور)

السيطرة على حريق هائل بشونة قطن في طنطا دون خسائر بشرية (صور)

وكان الأهالي قد أبلغوا الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية عقب سماعهم صوت ارتطام قويا، ليكتشفوا وجود جثة السيدة ملقاة على الأرض في حالة حرجة. 

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم الشرطة بصحبة فريق من النيابة العامة، إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح بالدفن. 

فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، واستدعاء شهود العيان وسكان العقار للاستماع إلى أقوالهم.

وحتى الآن، لم تُكشف بعد الأسباب الحقيقية وراء سقوط السيدة، سواء كانت نتيجة حادث عرضي أو وجود شبهة جنائية، حيث تستمر التحريات وجمع الأدلة من قبل فريق البحث الجنائي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يصدر قرارًا بغلق فروع بلبن وكنافة وبسبوسة لمخالفة اشتراطات السلامة الغذائية (صور)

محافظ الغربية يتابع إخماد حريق بمحلج قطن في طنطا (صور)

السيطرة على حريق هائل بشونة قطن في طنطا دون خسائر بشرية (صور)

انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الملاحة في طنطا والأهالي يتدخلون لإنقاذ الموقف
ads

الأكثر قراءة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البلطي والبوري يصدمان المصريين وانخفاض كبير في 7 أصناف

بعد إثارته الجدل، سر لغز منشور حمادة هلال الغريب "مش مرتاح"

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، تراجع الخوخ 10 جنيهات والمستورد مش على "قد الإيد"

بتخفيضات تصل إلى 20%، أسعار الفسيخ والرنجة المدخنة والأسماك المملحة قبل شم النسيم

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، زيادة جديدة تشعل جنون الليمون وانخفاض 13 صنفا

ياريتك فاهمني وهو أنت مين، أنغام تتألق في حفلها بالسعودية بكوكتيل من أقوى أغانيها (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار السلك الألومنيوم 9 مم يسجل 150 ألف جنيه

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 17 أبريل 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بسبب وصفة سم النحل.. نهاية غير متوقعة لطبيب الترندات جودة عواد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية