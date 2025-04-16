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حوادث

السيطرة على حريق هائل بشونة قطن في طنطا دون خسائر بشرية (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق هائل بشونة قطن في طنطا، فيتو

شهدت مدينة طنطا بـ محافظة الغربية، اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل شونة لتجميع وتخزين القطن، ما أسفر عن تصاعد كثيف لأعمدة الدخان وإثارة حالة من الذعر بين المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

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اندلاع حريق داخل شونة قطن بطنطا

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية، إخطارًا من الأهالي يفيد اندلاع حريق داخل شونة قطن بطنطا بمنطقة التجنيد.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت والمباني المجاورة، وذلك بعد ساعات من الجهود المتواصلة لإخماد ألسنة اللهب.

 

تحقيقات أولية وتقدير الخسائر

وبحسب المعاينة الأولية، فإن الحريق التهم كميات كبيرة من القطن المخزن، وجاري حصر التلفيات والخسائر المادية، فيما لم يُسجل وقوع إصابات أو وفيات بين العاملين أو المواطنين.

فحص موقع الحريق لتحديد الأسباب

وأكدت مصادر أمنية أنه تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما يجري خبراء الأدلة الجنائية فحص موقع الحريق لتحديد الأسباب.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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