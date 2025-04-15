مبعوث ترامب: هذا مفتاح الحل لحرب أوكرانيا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف، أن واشنطن تمضي قدمًا في المفاوضات مع موسكو من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، بالتزامن مع تجديد الرئيس دونالد ترامب انتقاداته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس خلال لقائه رئيس السلفادور.

وقال ويتكوف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن المفاوضات التي عقدت في سانت بطرسبورج قبل أيام سمحت له بإدراك أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد سلامًا دائمًا".

وأردف:" أعتقد أننا على وشك الوصول إلى شيء سيكون بالغ الأهمية للعالم بأسره".

وأوضح أن القضية المركزية لحل النزاع تتجسد في الأقاليم الخمسة (القرم ودونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي زاباروجيه وخيرسون) التي احتلتها روسيا سابقا.

وأشار إلى أنه عقد ثلاثة اجتماعات مع بوتين، لافتا إلى أن اللقاء الأخير استمر نحو 5 ساعات، وكان مهمًا جدا، مضيفا أن اثنين من أقرب مستشاريه (مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار الروسي، كيريل دميترييف "، كانا حاضرين.

وأكد أن حل النزاع لا يقتصر على هذه مسألة الأقاليم الخمسة فقط.

وكان المبعوث الأمريكي التقى بوتين بمدينة سانت بطرسبورج في 11 أبريل الجاري.

يشار إلى أن موسكو كانت أكدت أكثر من مرة سابقًا أن المقاطعات الأربعة التي احتلتها خلال الحرب المستمرة منذ فبراير 2022، أضعت جزءا من أراضيها بعد إجراء استفتاء فيها.

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